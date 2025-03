Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, adesso la permanenza di quel bianconero a Torino è in bilico: cinque squadre sono alla finestra! Ecco come stanno le cose

Dopo l'addio di Thiago Motta, il futuro di Kolo Muani in Juve è sempre più in bilico. Il club entrerà in contatto col PSG a fine stagione per capire se potrebbe essere possibile una permanenza da parte dell'attaccante che aveva iniziato benissimo. Secondo quanto riportato da TBR Football ci saranno diversi club di Premier League interessanti al francese e che proveranno ad avviare una trattativa con i parigini: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Aston Villa e Newcastle.