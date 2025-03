Internews24.com - Calciomercato Inter, tre club alla finestra per Correa: le ultime

di Redazione, Joaquinai saluti: treper l’argentinoSecondo quanto riportato oggi da Tuttosport, Joaquinè il principale candidato a partire titolare in attacco insieme a Marcus Thuram. L’attaccante argentino è rimasto ad Appiano Gentile durante il periodo di pausa e ha persuaso l’allenatore dell’Simone Inzaghi a metterlo in campo per il match di domenica contro l‘Udinese. Dopo aver collezionato 246 minuti di gioco in questa stagione, avrà ora l’opportunità di dimostrare il suo valore contro i friulani. In chiave futuro, sul numero undici nerazzurro c’è l’esse di tre: l’nacional di Porto Alegre, L’Estudiantes e il Siviglia. Ilbrasiliano ha manifestato un forteesse per il giocatore, tentando di integrarlo nella propria rosa per rinforzare l’attacco in vista delle imminenti competizioni; l’Estudiantes, invece, rappresenterebbe un’alternativa concreta per il calciatore dato il forte legame che ha con ilche lo ha lanciato nel calcio professionistico.