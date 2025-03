Internews24.com - Calciomercato Inter, quanto guadagna Pio Esposito dopo il rinnovo con l’Inter? I dettagli e le cifre

Leggi su Internews24.com

di Redazione, eccoPioilcon l’: tutti iL’ha assicurato il futuro di Piocon un nuovo contratto. Questo giovane attaccante del 2005 sta dimostrando il suo valore in Serie B, dove è attualmente in prestito allo Spezia per la seconda stagione.un anno di adattamento, ha raggiunto e superato la doppia cifra di gol, sorprendendo positivamente. È un talento che il club nerazzurro sta tenendo d’occhio, e nei prossimi mesi valuterà la possibilità di riportarlo in squadra a giugno per includerlo nel Mondiale per Club. Non si può escludere nemmeno un suo mantenimento all’no della rosa per la stagione 2025/26.Riguardo al suo stipendio, secondoriportato da.com, l’ha rinnovato il contratto diper evitareferenze dal mercato, in particolare dalla Premier League.