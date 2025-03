Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi puntati sul quel sogno per il centrocampo! C’è anche il Milan

di Redazionesulper il! C’èil. I dettagli del Corriere della SeraIlcontinua a insistere per Nico Paz. Come riportato oggi dal Corriere della Sera, il giovane talento, acquistato dal Como per 6,5 milioni di euro, potrebbe restare un’altra stagione in riva al lago, come vorrebbe Cesc Fabregas. Tuttavia, Carlo Ancelotti pare intenzionato a consigliare un ritorno immediato del giocatore al Real Madrid. Nel frattempo, i nerazzurri si stanno muovendo con decisione: secondo il quotidiano, è il momento giusto per tentare l’assalto con una proposta da 25-30 milioni, prima che il prezzo del giocatore diventi proibitivo.Intanto, nei piani di Ausilio figuraSantiago Castro, altro attaccante sudamericano, valutato 40 milioni di euro, con caratteristiche che ricordano da vicinole di Lautaro Martinez.