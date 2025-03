Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio punta due giocatori dell’Udinese: saranno gli osservati speciali a San Siro

di Redazionedueglia Sannel match di domenica contro i friulaniI dirigenti delhanno già iniziato da diversi mesi a programmare quella che sarà la sessione estiva per le trattive.e Marotta si sono già aggiudicati il primo colpo per l’anno prossimo con Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria ma non si fermeranno qui. Come riferito da Sport Mediaset, due profili particolarmente attenzionati dagli uomini di Viale della Liberazione sono entrambi, prossima avversaria della squadra di Inzaghi nel match di domenica in campionato.Si tratta di Jaka Bijol e di Lorenzo Lucca. Il centrale sloveno è tra i primi nomi della lista per la difesa, reparto che andrà ringiovanito per via dell’età avanzata di Acerbi e de Vrij.