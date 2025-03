Calcionews24.com - Calciomercato Celtic, Rodgers vuole blindare la sua stella: «Giocatore eccezionale per noi. Merita rinnovo e adeguamento»

Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico nordirlandese delBrendanproteggere Daizen Maeda e parla delnonostante un contratto in scadenza fine 2027. «. Per noi è» La stagione di Daizen Maeda, esterno offensivo del, è delle migliori e ne sa qualcosa il suo tecnico Brendanche come riportato da .