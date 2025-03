.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, programma e arbitri della 26^ giornata

Il calendario delle lotte per gli obiettivi stagionali nel girone B die l’analisi delle sfide di questo weekendVALLESINA, 28 marzo– Entriamo nelle ultime 5 giornate die ora i punti valgono veramente doppio. Nella 26^, infatti, ci sono partite che possono essere già decisive nell’economia dei gironi che seguiamo.La volata finale inB: lotta PromozionePer quanto riguarda il girone B di, sono ormai tre le lotte per il raggiungimento degli obiettivi, delle quali vi proponiamo anche il calendario: quella promozione, quella play-off e quella salvezza. La lotta per il salto dicoinvolge Castelfrettese e Ostra,divise da 5 punti.Il calendario delle ultime 5 giornate favorisce leggermente i “Frogs”, visto che affronteranno due squadre in lotta per la salvezza, ovvero Labor e Pietralacroce.