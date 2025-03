.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 24^ giornata

Leggi su .com

In C1 il Cerreto d’Esi ospita la Fermana campione nel posticipo di domani, trasferte per Pietralacroce e Chiaravalle. In C2 il Castebellino secondo del girone A sfida l’Acqualagna terza, la capolista Lucrezia ospita il Verbena. Nel girone B, il Real Fabriano accoglie il Castelfidardo con il Sambucheto impegnato a Recanati. L’Avenale affronta il Castelraimondo, l’Aurora Treia gioca contro l’Acli Villa Musone VALLESINA, 28 marzo– Dopo la pausa per le Finali di Coppa Italia diA, torna nel vivo ila 5 marchigiano. Tra stasera e domani, infatti, si giocano le gare24^diC1 e C2 ed entriamo negli ultimi 180 minutiregular season. Andiamo a scoprire le partite inC1 InC1, le nostre squadre sono impegnate per cercare di centrare i play-off e per evitare i play-out.