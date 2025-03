.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 21^ giornata del girone D

Incroci di classifica tra le nostre squadre: il Corinaldo secondo ospita il Recanati, lo Jesi accoglie la capolista Mernap Faenza. Il Cus Ancona cerca la salvezza in casagià retrocessa Real Dem VALLESINA, 28 marzo– Nella 21^delD diB di domani, sabato 29 marzo, ci sono gare che possono decidere una stagione. Si giocano, infatti, i penultimi 60 minutiregular season.Due i campi principali: il PalaNevola di Corinaldo e il PalaTriccoli di Jesi. Il Corinaldo, in particolare, ospita il Recanati quinto: dopo la vittoria infrasettimanale sulla capolista Mernap Faenza, i biancorossi devono vincere per tenere ancora in vita i sogni di promozione diretta. I faentini, infatti, sono impegnati proprio qualche km più a sud al PalaTriccoli: anche lo Jesi ha bisogno di far punti per rientrare in zona play-off, dato che ora è sesto a -1 dalla Top 5.