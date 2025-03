Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A. Barichello sprona l’Italservice: "A Manfredonia altra battaglia»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sosta alle spalle, finali di Coppa Italia archiviate. LaA è pronta a tornare in azione, comePesaro che domani fa visita alla Vitulano Drugstorealle 17. Scontro diretto importante, non decisivo, ma che può dire tanto nel cammino dei biancorossi. Diretta streaming visibile nel canale YouTube della Divisionea 5. Capitan Tonidandel e compagni nell’ultimo turno, due settimane fa, hanno vinto, catturando tre punti fondamentali, nella gara casalinga con la Came Treviso. Matheus, vicecapocannoniere diA, fa il punto: "Abbiamo approfittato della sosta per allenarci intensamente in questi giorni e per recuperare i giocatori acciaccati. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria, la vittoria con la Came ha aumentato la fiducia del gruppo.