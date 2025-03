Ilgiorno.it - Caffaro, l’inquinamento arriva da lontano

Leggi su Ilgiorno.it

BRESCIA Non c’è prova che a generare il clamoroso inquinamento del Sin (sito di interesse nazionale)sia stata l’ultima gestione del polo chimico di via Milano. E non c’è nemmeno che sia ascrivibile esclusivamente al controverso sito produttivo, un tempo produttore dei cancerogeni Pcb e dagli anni ‘80 di pastiglie di cloro fino allo stop imposto nel 2019 dalla Provincia. A sostenere questa tesi è l’ingegnere Federico Guido Vagliasindi, consulente dei dirigenti diBrescia srl - Antonio Todisco, Alessandro Quadrelli, Alessandro Francesconi ei Vitantonio Balacco - sotto processo a vario titolo per inquinamento e disastro ambientale. Rispondendo a sei quesiti della difesa, in aula ha anche tacciato di "ascientificità" gli accertamenti dell’Arpa, secondo la qualeè attuale.