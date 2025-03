Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco, scritta contro il Sassuolo all'impianto sportivo

Sopra (Reggio Emilia), 28 marzo 2025 - La“Via ilda Reggio” è comparsa sul muro esterno del campo da calcio diSopra, dve si allegano i giovani della scuola di Progetto Intesa, ambiente di crescita, educazione e sport. “Questo gesto – dicono da Progetto Intesa – non solo rappresenta un atto di danneggiamento, ma anche un grave segno di inciviltà. In questo campo si allenano bambini e ragazzi della scuola calcio Progetto Intesa, un ambiente che è innanzitutto un luogo di crescita, educazione e sport. Qui insegniamo ai più giovani a vivere il calcio con passione, rispetto e spirito di squadra, lontani da qualsiasi forma di ostilità o fanatismo. La nostra affiliazione alè unicamente di carattere formativo per i nostri staff e i nostri tesserati (aggiornamenti tecnici, allenamenti condivisi, visione di alcune partite).