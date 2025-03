Tvzap.it - Bus precipitato nel Po, emerge un atroce dubbio: indaga la Procura

Bus caduto nel Po. ?Un tragico incidente ha scosso Torino: un autobus turistico ènel fiume Po, causando la morte dell’autista, Nicola Di Carlo, 64 anni, originario di Guglionesi. L’evento ha suscitato profonda commozione sia nella comunità locale che a livello nazionale. Di Carlo, insieme ai figli, gestiva un’azienda di trasporti turistici nella sua città natale. Il pullman aveva accompagnato una classe di scuola elementare di Milano in visita al Museo Egizio di Torino. Fortunatamente, al momento dell’incidente, i bambini erano già ripartiti su un altro mezzo, lasciando l’autobus vuoto con il solo autista a bordo.? Adesso, durante le indagini, è emerso un, sul qualela. (Continua.)Leggi anche: Tragedia il giorno del matrimonio, la sposa muore in modo: gravissimo il maritoLeggi anche: Milano, bambino di 4 anni muore dopo le dimissioni dall’ospedaleLa dinamica dell’incidenteSecondo le testimonianze, l’autobus stava effettuando una manovra in retromarcia quando ha urtato un muro e, successivamente, ènelle acque del Po.