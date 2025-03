Udine20.it - Buddy Market sabato 29 marzo in Piazza Garibaldi

Leggi su Udine20.it

29ripartono gli appuntamenti con i, i mercatini evento a cura dell’Associazione Spicelapis, in collaborazione con Call mee con il patrocinio del Comune di Udine. Primo appuntamento ina Udine, dalle 9.30 alle 16.30.L’Associazione Spicelapis e Call meanche per il 2025 propongono i mercatini evento, prima data29, in(UD): creativi, artigiani e hobbisti si riuniscono per proporre alla città i loro prodotti e dei workshop tematici per tutte le età.Dopo la data zero di Dicembre 2024 e a seguito del grande successo che la manifestazione ha riscosso, continua dunque la collaborazione con i commercianti per proporre attività che possano dare un valore aggiunto alla nuovapedonalizzata, puntando la lente di ingrandimento sull’artigianato locale.