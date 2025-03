Lanazione.it - Buco-sanità, il centrodestra attacca: "La Giunta dice il falso, si dimetta" . E i consiglieri vanno dal prefetto

Leggi su Lanazione.it

"L’Umbria si salva solo in un modo: con le dimissioni di questaregionale perché ha detto il". È una Donatella Tesei che non si era mai vista così grintosa in cinque anni di governo regionale. Ma ieri, da portavoce dell’opposizione, ha sfoggiato tutte le energie che aveva per denunciare quella che l’opposizione didefinisce come un’operazione "falsa". "Altro che salva Umbria – ha detto l’ex governatrice -. Oggi (ieri, ndr) andremo dalchiedendo di vigilare sui comportamenti dell’amministrazione regionale e di metterci nelle condizioni di poter esercitare il nostro dovere di vigilanza, senza contare i possibili profili contabili o di legittimità su cui gli organi preposti faranno le proprie valutazioni". Tesei alza spesso i toni al microfono e strappa applausi aidiche le siedono ai lati del tavolo e suoi tifosi accorsi in massa a Palazzo Cesaroni.