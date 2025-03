Salernotoday.it - Buccino, Converging Energies: volontari internazionali e nuove speranze per la rigenerazione territoriale

Leggi su Salernotoday.it

La comunità dicelebra la conclusione del progetto europeo “”, coordinato dall’associazione Acarbio in collaborazione con Mòvesi APS, che ha visto la partecipazione di tredicieuropei per un mese. L’evento si terrà domenica 30 marzo alle 11.00 in Largo XXV.