Brunori Sas, la musica torna al centro

È profondamente legato alla poeticale di Bologna, a quella della canzone d’autore in particolare,Sas, nome d’arte di Dario, che questa sera arriva alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, tappa del suo tour ’L’albero delle noci’, che è il titolo della canzone (e del successivo album) con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo. Proprio su quel palco ha messo in scena la profonda passione per Lucio Dalla, con la sua personale versione, nella serata delle cover, del classico ‘L’anno che verrà’, insieme a Riccardo Sinigaglia e Dimartino. Ed era stato proprio l’amore per il cantautore, che da sempre considera la sua principale fonte di ispirazione a portarlo, qualche anno fa, nelle sale della casa museo di via D’Azeglio per un omaggio molto intimo a Dalla. E di recente, il 4 marzo, anniversario della nascita dell’artista bolognese, nell’ambito di ’Ciao-Rassegna Lucio Dalla’ ha ricevuto l’importante riconoscimento ‘Ballerino Dalla’, come migliore canzone per ‘Il morso di Tyson’, anche questa contenuta nel nuovo disco.