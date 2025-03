Ilrestodelcarlino.it - Broker, erano affari ‘di famiglia’: due colleghi lo hanno introdotto

Pesaro, 28 marzo 2025 – Si fidavano tutti di lui. Del resto, Gilberto Omarini, 64 anni, attivo a Forlì,romagnolo attraverso il quale almeno 32 pesaresiinvestito e perso quasi un milione di euro, ai vari clienti lo avevano presentato amici d’infanzia, persone conosciute in città e consulenti finanziari a loro volta. Così da fargli conquistare la fiducia di quei 32 pesaresi cheaffidato alin alcuni casi l’eredità dei genitori, i risparmi di una vita, i soldi ricevuti come dono di nozze oppure anche il denaro regalato dai nonni per la laurea. Lui è un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede su incarico della società bolognese Solution group spa, fallita il 15 marzo 2022. Ad aprirgli ‘le porte della città’ e della provincia è stato un passaparola, favorito dalla fiducia di cui godevano gli altri due consulenti pesaresi conosciuti e stimati che, anche in prima persona,investito il proprio denaro negli strumenti finanziari proposti dalincoraggiando anche familiari e amici a fare lo stesso.