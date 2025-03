Cityrumors.it - Breaking Bad in Italia: scoperto laboratorio di metanfetamina a Novara

Un’incredibile scoperta ha scosso la tranquilla città di: unclandestino di.?In, la produzione illegale di sostanze stupefacenti rappresenta una sfida significativa per le autorità, con un mercato in continua evoluzione e una crescente diversificazione delle droghe disponibili. Recentemente, la poliziana ha smantellato uno dei più grandi laboratori clandestini di metanfetamine nel paese.Arrestato un giovane nel Novarese: duro capo d’accusa Cityrumors.it foto AnsaSecondo la Relazione Europea sulle Sostanze Stupefacenti 2023, si è registrato un aumento nella produzione e circolazione di sostanze illecite in Europa . In, nel 2022, il volume totale dei sequestri di droga è diminuito rispetto all’anno precedente, passando da 92,79 tonnellate nel 2021 a 75,01 tonnellate.