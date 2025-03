Quotidiano.net - ‘Breaking Bad’ a Novara: arrestato studente universitario

, 28 marzo 2025 – Quando si dice che le serie tv possono ispirare la realtà. E’ quello che è successo a, dove unodi 22 anni è statoper il reato di produzione di sostanze stupefacenti dalla polizia di Stato. Cosa c’entrano le serie tv? E’ presto detto: il 22enne, appassionato della seriee di chimica, all'interno della propria abitazione, nel quartiere Sant'Antonio, aveva allestito un vero e proprio laboratorio clandestino per la produzione di metanfetamina e numerose altre droghe sintetiche. Una foto dell'operazione, diffusa Polizia di Stato il 28 marzo 2025. La Polizia di Stato dihaun ragazzo italiano di 22 anni,, per il reato di produzione di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile della Questura di, sezione narcotici, dopo alcuni mesi di indagine è riuscita ad individuare unocon la passione per la chimica che, all’interno della propria abitazione, nel quartiere Sant’Antonio di, aveva allestito un vero e proprio laboratorio clandestino per la produzione di metanfetamina e numerose altre droghe sintetiche.