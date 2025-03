Break Even Point | come calcolare il dato più importante per il tuo business

Leggi su Liberoquotidiano.it

Hai fatto tutto per bene. O almeno così sembrava. Hai definito il prezzo. Hai contato i costi fissi. Hai messo giù il tuoplan, ordinato e pulito. Hai persino calcolato il tuo: "Se vendo tot prodotti, vado in pari". Fine dei dubbi. o forse no? Perché poi il tuo progetto parte. Le vendite arrivano. Ma a fine mese, i conti non tornano. Niente margine. Nessuna sostenibilità. Lo stipendio? Ancora riman. E allora ti chiedi: "può essere? Ho seguito tutto alla lettera". Il problema non è nel calcolo. È in quello che manca dentro il calcolo. C'è una voce che nei file Excel finisce quasi sempre nel posto sbagliato. Una voce che non è né fissa né trascurabile. È il piano di marketing. Se consideri il marketing un costo fisso, calcolato “alla buona”, rischi di distruggere la logica del tuo BEP.