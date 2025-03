Sport.quotidiano.net - Brasile, cambio di guida tecnica? Dorival Junior vicinissimo all'esonero

Roma, 28 marzo 2023 – La sconfitta contro l'Argentina rischia di lasciare degli strascichi pesanti in casa. Dopo un prepartita infuocato, con Raphinha che diceva di essere convinto di sconfiggere l'Albiceleste, è stata la nazionale di Scaloni ad avere la meglio con un rotondo 4-1 che ha messo a nudo tutte le lacune deldi. Dopo il 2-0 firmato Julian Alvarez e Enzo Fernandez, la Seleçao ha dimezzato le distanze con Matheus Cunha al 26', ma al 37' Mac Allister ha riportato i suoi in vantaggio di due reti, e al 71' Giuliano Simeone ha segnato la rete del 4-1 definitivo, regalando una vittoria importante non solo per quanto riguarda la classifica, ma soprattutto per il morale dell'Argentina. La sfida tra queste due nazionali è un vero e proprio “clasico” del calcio, perciò quello che accade all'interno dei 90 minuti nei quali queste squadre si sfidano può essere determinante per il futuro.