Bradisismo, Rivellini (Lega): "Manfredi accolga la nostra proposta del 'Sisma Bonus'"

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dellaCampaniaNel corso dellaconvention a "Città della Scienza" di qualche giorno fa abbiamo lanciato, con l'intervento del coordinatore cittadino Enzo, il "Sisma", per consentire ai privati, che hanno subito danni dale dalle scosse di terremoto, di mettere in sicurezza le loro abitazioni con l'aiuto delle Istituzioni. Siamo disponibili, per il bene dei cittadini, che il Sindacofaccia sua questa idea, e le altre relative all'emergenza terremoto, perché il Primo Cittadino "rappresenta" tutta la città. L'emergenza dei Campi Flegrei deve unire, bisogna evitare spaccature e speculazioni di tipo esclusivamente "politico".