BOTTURA GELA DEL DEBBIO | DEL DUBBIO TRA SONDAGGI FARLOCCHI E NEWS INVENTATE

La risposta di Lucaal monologo di Paolo Delnon si è fatta attendere. Prima ha festeggiato gli ascolti di Splendida Cornice che ha superato Dritto e Rovescio, poi la stilettata.Il noto giornalista e scrittore ha approfittato di un tweet di CinquetteRai, noto account social vicino alla Tv di Stato, dove si legge “Record assoluto per Splendida Cornice, battuto anche il retequattrismo di Dritto e Rovescio” per condividerlo e aggiungerci: “Un saluto a Paolino”.Poiricorda che:Anni fa per Gene Gnocchi inventai un personaggio, Eugenio Del, che faceva solo, montaggi falsati, e dava notizie totalmente. Mi dicono che stasera un suo imitatore mi abbia citato. Nulla contro i comici, anzi. Ma le battute si pagano.I social come sempre si sono divisi in due fazioni opposte.