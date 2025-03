Ilrestodelcarlino.it - Bottura ‘apparecchia’ il Vinitaly. L’Emilia-Romagna schiera lo chef per promuovere i suoi vini

Manca poco più di una settimana aldel vino fa il colpo grosso,ndo Massimo. Sarà l’imprenditore modenese, due voltemigliore del mondo nell’esclusiva 50 Best Restaurant e ambasciatore della cultura enogastronomica, a portare a Verona l’alta cucina emiliano romagnola, coniugata airegionali. Per Antonio Delfini il Lambrusco era “il patrio rinfresco”; per Paolo Monelli “un vino vispo, mordente, giovanile, scherzoso, spugna di ogni grasso.da bersi piano”; per Guglielmo Zucconi “un vino che richiede silenzio e compostezza.”; per Edmondo Berselli “il vino più divertente del mondo”, l’ideale per sposare la cucina emiliano-romagnola, in buona compagnia con Albana, Pignoletto, Sangiovese, Malvasia, Colli Piacentini. "Lavoriamo da sempre a stretto contatto con i produttori di vino, creando abbinamenti che esaltino le nostre creazioni gastronomiche – conferma Massimo–.