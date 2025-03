Ilgiorno.it - Botte e politica in ateneo, Giovanni Varini aggredito da un estremista di destra: “Io, costretto a lasciare gli studi”

Pavia, 28 marzo 2025 – “Ho inoltrato la rinuncia agli. Sono statoa farlo, non mi sento più sicuro”., che frequentava i corsi di laurea magistrale in scienze politiche, ha paura a varcare di nuovo la porta del dipartimento. Ha ricevuto reiterate minacce anche di morte che gli sono state recapitate negli spazi dell’ed è accaduto prima dell’aggressione subita da Roberto Buzzi, ma quanto accaduto finora è rimasto coperto da un velo che il ragazzo definisce “di omertà”. “Per me non si è mosso nessuno – ha raccontato – né i vertici dell’università, né i rappresentanti degli studenti e men che meno i politici di livello nazionale. Sono stato lasciato da solo, non ho ricevuto la solidarietà di nessuno”.ha denunciato quanto accaduto il 21 febbraio, quando all’interno del dipartimento è stato avvicinato da una persona.