Milleunadonna.it - Botta e risposta: Clizia Incorvaia, durissima contro l'ex Francesco Sarcina: "Provo vergogna"

Leggi su Milleunadonna.it

Periodo difficile per. Che dopo il dolore per la morte di Eleonora Giorgi, adorata suocera che ha accompagnato fino alla fine, si ritrova in guerra con l’ex marito. Il cantante l’ha accusata di sfruttare l'immagine della loro figlia Nina, 9 anni, per ottenere visibilità sui social e guadag.