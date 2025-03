Tpi.it - Bossetti incontra Alberto Stasi in carcere: “Capisco quello che sta vivendo, siamo vittime di magistrati incompetenti e indagini fatte col cu*o”

Massimo, condannato in via definitiva con l’accusa di essere l’assassino di Yara Gambirasio, ha rivelato in un’intervista di averto più volte neldi Bollate, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi., a TeleLombardia, ha commentato gli ultimi sviluppi inerenti al delitto di Garlasco, che vedono indagato Andre Sempio (qui il suo profilo), amico del fratello della vittima. “Come si fa a non seguire il caso di, se ne parla giorno e notte nei tg e nelle trasmissioni, e meno male che se parla. Ho convissuto momenti assieme adqui in. Mi basta la mia emblematica, assurda e vergognosa situazione per comprendereche ha vissuto, quanto pure su di lui sia accaduto”.L’assassino di Yara, che si è sempre professato innocente, attacca i: “Certi personaggi del tuttodovrebbero pagare per i propri errori ecol culo.