Borse | settimana negativa per i dazi e in attesa del Liberation Day

in calo questa, in uno scenario già visto in questi mesi. I mercati rimangono infatti in balia degli annunci dell’amministrazione statunitense sui, in grado di colpire durante alcuni partner commerciali o interi settori economici. Questail presidente Donald Trump ha annunciato un aumento tariffario del 25% sulle importazioni di veicoli di fabbricazione estera e di parti di automobili, che inciderà su importazioni per un valore di 286 miliardi di dollari, la cui entrata in vigore è prevista per il 2 aprile. Ciò ha inevitabilmente pesato sul settore in Borsa, intaccando il sentiment più generale degli investiti tori, che hanno anche dovuto fare i conti con dati macroeconomici peggiori delle attese.La seduta odiernaNello scenario borsistico europeo è scivolata Francoforte, con un netto svantaggio dello 0,96%, sostanzialmente invariata Londra, che riporta un moderato -0,08%, e in rosso Parigi, che ha evidenziato un deciso ribasso dello 0,93%.