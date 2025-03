Borsa | l' Asia scivola con l' avvio dei dazi Usa Tokyo -18%

Quotidiano.net - Borsa: l'Asia scivola con l'avvio dei dazi Usa, Tokyo -1,8%

Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico generalmente in forte calo dopo l'deida parte dell'amministrazione Usa: ladi Seul ha chiuso in calo dell'1,9%,dell'1,8%. Leggermente più cauta Shenzhen (-0,9%), con Shanghai e Hong Kong in ribasso dello 0,6%. Ha tenuto solo Sidney, salita dello 0,1% con l'annuncio delle elezioni in Australia a inizio maggio. Deboli i future sull'dei listini europei.