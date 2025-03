Borsa di Tokyo in calo | Nikkei perde 180% a causa dei dazi Usa e del calo dei produttori di auto

Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in calo: Nikkei perde 1,80% a causa dei dazi Usa e del calo dei produttori di auto

Ladiconclude l'ultima seduta della settimana in netto, in scia alle fase ribassista del mercato azionario statunitense, appesantita dalle vendite dei titoli deidi, che scontano l'applicazione deiUsa. Il listinocede l'1,80%, a quota 37.120,33 con una perdita di 679 punti, quando manca un giorno al termine dell'anno fiscale in Giappone, periodo che coincide con il riscatto dei dividendi. Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 150,60, dopo il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato decennali Usa, che anticipano un surriscaldamento dell'inflazione, e sull'euro a 162,50.