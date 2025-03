Ilfattoquotidiano.it - Bonus rifiuti, arriva lo sconto del 25% sulla Tari: ecco come funziona e quali sono i requisiti

Diventa operativa l’agevolazione pensata per le famiglie economicamente più fragili, che prevede uno, la tassa sui. Il cosiddetto “2025” è una misura introdotta nel 2019 ma rimasta inapplicata per anni a causa della pandemia di Covid-19. Con la pubblicazione del Dpcm n. 24/2025 in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 marzo, ilentra ufficialmente in vigore il 28 marzo.Ilè destinato a tutti i nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro, con un tetto elevato a 20mila euro nel caso in cui ci siano almeno quattro figli a carico. Le disposizioni contenute nel Dpcm del 21 gennaio, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabiliscono le modalità di applicazione della misura, che sarà gestita dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).