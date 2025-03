Leggioggi.it - Bonus rifiuti al via il 28 marzo: sconto del 25% sulla Tari. E’ tutto automatico

Leggi su Leggioggi.it

Finalmente vede la luce il, risalente all’ormai tramontata epoca Conte, nel lontano 2019, e rimasto inapplicato per la mancata emanazione del decreto attuativo. Provvedimento che, dopo anni di stand by, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 13ed è entrato in vigore oggi 28. Si tratta di unodel 25% sul costo della(la tassa sui) introdotto dal governo guidato nel 2019 da Giuseppe Conte, prima che scoppiasse la pandemia covid. E’ riconosciuto a chi ha un determinato tetto ISEE, con modalità che dovranno ora essere spiegate, punto per punto, da Arera (l’autorità per l’energia, reti e ambiente).All’articolo 2 del decreto si legge chiaramente che: Ilsociale per iè riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato deiurbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.