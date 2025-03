Notizie.com - Bonus rifiuti 2025, sconto incredibile sulla Tari! Come richiederlo e a chi è rivolto

Leggi su Notizie.com

Arriva unche permette di usufruire unofollefare la domanda e a chi èquesto tipo di sostentamento.e a chi è(Notizie.com)La pubblicazione era arrivata in Gazzetta Ufficiale per questa agevolazione lo scorso 13 marzo, entrerà in vigore da domani 28 marzo grazie al Dpcm n.24/. Nonostante sia il Governo Meloni a lanciare questonon è di sua proposta, infatti era stata prevista dal decreto legge n.124 del 2019 quando vivevamo il Governo Conte Bis. A causa della pandemia, che aveva stravolto tutti i piani, era rimasto inapplicato e slittato fino a oggi.Unche aiuta molto di fronte a una situazione complicata sotto diversi punti di vista, perché arriva in un momento in cui lasta aumentando in maniera vorticosa.