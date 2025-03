Lettera43.it - Bonus giovani under 35, la novità dal governo: confermata l’applicabilità dal 1° settembre

Il35 garantisce un esonero contributivo fino a 650 euro mensili per le assunzioni a tempo indeterminato diche non abbiano mai avuto contratti stabili. Dopo un iniziale blocco dovuto a incongruenze normative, ilha confermatodell’agevolazione a partire dal 1°2024.Il chiarimento delsul35in ufficio (Getty Images).Un decreto attuativo del 27 febbraio 2025 aveva introdotto una restrizione al35, limitando l’incentivo ai contratti stipulati dal 1° febbraio 2025 in poi. Ciò ha escluso molte aziende che avevano già assunto nuovi lavoratori basandosi sulle norme precedenti, causando malcontento. Ma il 26 febbraio è arrivato il chiarimento da parte del. Il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, ha chiarito che l’esonero contributivo previsto dal Decreto Legge n.