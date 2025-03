Lettera43.it - Bonus animali 2025: come richiederlo, domanda, Isee, requisiti e cosa copre

Prendersi cura di un animale domestico comporta responsabilità e spese, soprattutto quando si tratta di cure veterinarie. Per aiutare i proprietari più in difficoltà, la Legge di Bilancio 2024 ha stanziato fondi per il, un contributo destinato a chi deve affrontare costi per visite veterinarie, interventi chirurgici e farmaci per i propri amici a quattro zampe. Dopo alcuni ritardi, i fondi sono stati finalmente ripartiti tra le Regioni, che ora possono erogare il sostegno economico ai cittadini che ne hanno diritto.per accedere alUn signore con il proprio cane (Getty Images).Per ottenere il contributo, il richiedente deve rispettare i seguenti criteri:Essere proprietario di un animale da compagnia registrato nella Banca dati nazionale (Sinac) o in un registro regionale.