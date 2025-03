Ilrestodelcarlino.it - Bonifica dell’area ’Ex maceri’ a Dosso. Progetto esecutivo da 585mila euro

Il Comune di Terre del Reno ha approvato ilper la messa in sicurezza permanente“ex maceri” in via Carducci a, un sito orfano inserito nell’anagrafe dei siti inquinati della Regione. L’intervento, per un importo complessivo di 585.260, è finanziato nell’ambito del Pnrr-Missione M2C4, Investimento 3.4 “del suolo dei siti orfani”, con fondi dell’Unionepea Next Generation. L’area, classificata come “sito orfano” nel 2022 a seguito dell’impossibilità – certificata da Arpae Ferrara – di individuare responsabili dell’inquinamento, sarà interessata da un intervento che prevede opere di regolarizzazione, capping superficiale, regimazione idraulica, sistemazione finale e installazione di sistemi di monitoraggio ambientale. "Parliamo di una ferita ambientale storica per la nostra comunità – dichiara il sindaco Roberto Lodi – che oggi inizia finalmente il percorso verso lae la sicurezza.