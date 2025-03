Lanazione.it - Bonaly, il coraggio di dire no alla discriminazione

Riferitodi genere nel mondo dello sport, la storia che ci ha colpito di più è quella di Surya, una pattinatrice di colore che nonostante le molte critiche ha continuato ad andare avanti. La sua citazione più famosa e quella per cui ancora oggi è ricordata è: "Sono nera, e una pattinatrice nera non si è mai vista, da fastidio?!" Surya nasce in Francia il 15 dicembre 1973. Nessuno voleva che si esibisse sul ghiaccio per il suo genere e per il colore della sua pelle, ma lei ignora le critiche e gareggia comunque. Però, quando durante una gara, sbaglia un triplo Salchow le sue possibilità di vittoria sembrano vane. Ma Surya non si arrende e stupisce tutto il pubblico al turno successivo con una capriola all’indietro con atterraggio su una sola gamba. Questa azione fu subito vietata dall International Skating Union perchè considerata troppo pericolosa.