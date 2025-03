Bomba Juve è una certezza | Arriverà Guardiola

Leggi su Sportface.it

La stagione dellantus è entrata in una fase delicatissima. L’esonero di Thiago Motta, arrivato dopo settimane di tensione interna e risultati deludenti, ha ufficializzato il fallimento di un progetto nato con tante ambizioni e conclusosi in maniera frettolosa. A Torino è tornato Igor Tudor, chiamato a dare una scossa a una squadra spenta, senza identità e in affanno anche nella corsa alla Champions League. Il croato avrà un compito chiaro: centrare l’obiettivo minimo del quarto posto, traguardo che salverebbe la stagione e permetterebbe alla dirigenza di ripartire con un margine di respiro. Ma intanto, in parallelo, lantus riflette sul futuro. Tra i nomi in orbita per la prossima stagione torna con forza quello di Pep, che dopo anni vincenti al Manchester City sta vivendo il momento più complicato della sua avventura inglese.