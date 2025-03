Ilrestodelcarlino.it - Bologna, si avvicina il Congresso Pd. E Mazzoni lancia il tesseramento straordinario: “L’unità fa la forza”

, 28 marzo 2025 – “E’ arrivata la tessera del 2025 e parte il nostro. Unità è la parola che trovate sulla tessera di quest’anno efa la, per continuare a sostenere il lavoro del nuovo Partito Democratico, avviato con la nostra segretaria Elly Schlein, e per contrastare e combattere questa destra e questo governo, c’è bisogno anche di voi. Non bastano i cuoricini sui social, c’è bisogno della mobilitazione di tutte e tutti. Vi aspettiamo sabato 29 marzo e domenica 30 marzo, per due aperture straordinarie della nostra Federazione a, in Via Andreini 2. Dalle 9:30 alle 12:30 potete iscrivervi e rinnovare la vostra iscrizione”. Roberto Serra / Iguana La segretaria provinciale del Pd, Federica, carica le truppe in vista delprovinciale in arrivo.