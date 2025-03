Bolognatoday.it - "Bologna non è più una città sicura", parte la petizione: "Oltre mille firme in due giorni"

Leggi su Bolognatoday.it

"In maniera anche del tutto inaspettata in dueabbiamo già raggiunto". Così Giorgio Gorza, presidente di UBCC - Unacommenta la buonacipazione allasulla sicurezza in, un tema scrive in una nota, "sempre seguito con particolare attenzione da.