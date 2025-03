Thesocialpost.it - Bologna, arrestato allenatore di pallavolo: abusi sessuali su tre atlete tredicenni

Untrentenne diè statocon accuse gravissime: violenza sessuale aggravata, abuso di autorità, adescamento di minore e pornografia minorile. L’uomo è accusato di aver abusato di tredella squadra under 14 che allenava.L’inizio delle indaginiLe indagini sono scattate a febbraio, dopo la denuncia dei genitori di una delle giovani vittime. La ragazza ha raccontato di aver subitoda parte dell’, che aveva iniziato ad approcciarla già a settembre, poco dopo aver preso in carico la squadra.Il modus operandi dell’Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe conquistato la fiducia delle ragazze con complimenti e attenzioni, per poi passare a richieste sempre più esplicite. Monitorava le loro attività sui social media, le contattava continuamente e le incitava a inviargli foto intime e a masturbarsi durante videochiamate.