Boglioli, come nasce l'unica giacca al mondo sfoderata e tinta in capo

Laè l’hero item del guardaroba maschile, il pezzo chiave intorno a cui si articola l’intero concetto di ben vestire, basato su criteri cruciali di perfezione.ha investito anni di ricerca per arrivare alla definizione della perfezione: pignoleria estrema applicata tanto alla materia prima quanto al processo produttivo che hanno portato il brand a fare qualcosa che nessun altro fa, ovvero giacche destrutturate tinte ine realizzate con materiali pregiati. Produrre e tessere determinati tipi di filato,ad esempio le mischie di cashmere e seta di determinate grammature, già di per sé è complesso, farlo con la pretesa che questi costituiscano la materia prima per unacompletamente svuotata, ovvero che non ha una struttura che la aiuti a rimanere in forma, è difficilissimo.