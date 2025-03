Ilgiorno.it - Boato sveglia il paese nella notte. Saltato il dodicesimo bancomat

Leggi su Ilgiorno.it

Unin piena: erano le 3.15. Via Tadino, centro storico di Martinengo,Bassa. Il botto, forte, è stato percepito in modo chiaro dai residenti della zona. La deflagrazione era la conseguenza dell’esplosione che qualche attimo prima aveva fatto saltare in aria ildel Banco Bpm di via Tadino, centro storico delsorvegliato dai varchi della Ztl. Ilsigillo della banda che da inizio anno sta imperversandoBergamasca colpendo a macchia di leopardo. A Martinengo è la seconda volta; il precedente risale all’11 febbraio, e in quel caso i soliti ignoti avevano puntato la loro attenzione aldella Banca di credito cooperativo di Ghisalba. Questa volta i malviventi sono entrati nel centro storico con un’automobile. L’hanno parcheggiata negli stalli, hanno armeggiato 10 minuti davanti al, che poi hanno fatto esplodere con la solita tecnica della marmotta.