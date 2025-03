Tpi.it - Bloodshot: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Leggi su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu1Questa sera, venerdì 28 marzo 2025, alle ore 21,20 su1 va in ondadel 2020 diretto da David S.F. Wilson. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaRay Garrison è un soldato statunitense appartenente probabilmente alla Delta Force; dopo un’operazione di salvataggio a Mombasa, egli decide di andare in vacanza insieme alla moglie Gina alla costiera amalfitana in. I due vengono però rapiti da un gruppo di mercenari guidati da Martin Axe, il quale esige dicome l’esercito statunitense abbia saputo degli ostaggi e di dove si trovassero; Rey si rifiuta di rispondere, e Axe uccide prima Gina e poi lo stesso Ray.