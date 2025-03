Blitz a ristorante Cracco 20 le misure

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.47 Venti provvedimenti, a Milano, contro gli attivisti di Ultima Generazione che nei giorni scorsi in 3 occasioni hanno inscenato proteste neldi Carlo. Per loro fogli di via -che impongono di lasciare Milano e vietano di tornarvi se non per salute, studio e lavoro e con l'ok della Questura- e Dacur, il divieto di entrare nei e avvicinarsi ai locali pubblici. Neldello chef non hanno pagato il conto, hanno imbrattato i muri e fatto un sit-in, con lo striscione: "Il Giusto prezzo".