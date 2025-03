Screenworld.it - Bleach: Rebirth of Souls, la recensione: tra luci e ombre

è senza dubbio una delle saghe più amate di tutti i tempi. Che si tratti dell’anime o del manga, i fan che hanno seguito le avventure di Ichigo e compagni sono tantissimi in tutto il mondo. Proprio sulla scia di questo successo e dei nuovi episodi in uscita su Disney+, Bandai Namco ha recentemente pubblicatoof.Il titolo è un picchiaduro 3D che ricorda, nell’impostazione del suo gameplay, opere come i vari Dragon Ball: Budokai Tenkaichi distribuite dalla stessa Bandai Namco. In questo caso, però, Tamsoft Corporation che si è occupata di sviluppare questa nuova iterazione videoludica dinon ha saputo realizzare un prodotto che possa competere con i classici picchiaduro ambientati nell’universo dei Saiyan. Ciò non implica cheofsia un flop completo ma, certamente, soffre di parecchie carenze che ne minano la valutazione finale.