Bill Gates: "Tra 10 anni medici e insegnanti non serviranno più: ecco perché". La profezia

Le dichiarazioni disull’Intelligenza Artificiale stanno facendo molto discutere: secondo il fondatore di Microsoft, infatti, nel giro di un decennio molte professioni che oggi consideriamo indispensabili, come, potrebbero non essere più necessarie proprio grazie all’AI. Unache fa rabbrividire. Durante un’intervista a The Tonight Show,ha evidenziato come l’Intelligenza Artificiale rivoluzionerà ogni aspetto della nostra vita, portando alla sostituzione di alcune professioni con sistemi avanzati basati su algoritmi generativi. Attualmente, per ricevere assistenza medica o educativa, ci affidiamo a specialisti umani. Tuttavia, secondoquesta competenza diventerà “libera e disponibile ovunque” grazie ai rapidi progressi dell’AI, che permetteranno l’accesso a servizi personalizzati e precisi.