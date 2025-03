Anteprima24.it - Bilancio positivo: ‘Janara’ torna in autunno con ulteriori novità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSi è chiusa con grande soddisfazione di chi l’ha posta in essere l’edizione numero uno di ‘Janara – Le Streghe di Benevento’, l’evento che lo scorso weekend ha trasformato il cuore della città in un palcoscenico di folklore, magia e mistero. Questa mattina, in conferenza stampa al Comune, gli organizzatori Antonio Frascadore e Nico Girolamo in uno al sindaco Clemente Mastella hanno espresso la loro gioia per il successo riscosso, sottolineando l’entusiasmo di migliaia di cittadini e visitatori che hanno affollato Corso Garibaldi e i suoi suggestivi vicoli. Un’affluenza che ha sicuramente confortato i promotori, rafforzando in essi la volontà di continuare a fare di Benevento un punto di riferimento per chi ama il mistero e la leggenda legata alle janare. “È stato un successo e la città vi è grata”, ha detto Mastella agli organizzatori.