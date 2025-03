Lanazione.it - Biblioteche, nessuna esternalizzazione

L’assessore alla Cultura Gea Dazzi risponde ai dubbi sul futuro dei lavoratori dellesollevate dalla Cisl Fp. Il segretario Enzo Mastorci aveva messo in guardia da possibili esternalizzazioni dei servizi. "La proposta di riorganizzazione del servizio bibliotecario a cui stiamo lavorando non prevede, ma è funzionale a un ampliamento del servizio delle tre sedi – replica Dazzi –. Il modello del quale abbiamo già avuto modo di discutere con le sigle sindacali garantirebbe l’apertura continuativa di tutti i servizi dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 18,30 nella sede di piazza Gramsci e contemporaneamente l’apertura delle sedi di Avenza e Marina. Questa crediamo sia la soluzione migliore per gestire l’intero sistema bibliotecario secondo le peculiarità di ciascuna delle tre sedi.